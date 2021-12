Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST Dupont: réduction des pertes au 1er semestre 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - ST Dupont publie un résultat net négatif à -2,1 million d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, contre -4,2 millions au 30 septembre 2020, avec un résultat opérationnel qui est passé de -3,5 à -1,6 million d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires produits s'est accru de 23% à 15 millions d'euros, avec une reprise partielle des ventes après une période fortement pénalisée par la crise sanitaire mondiale (en particulier en Asie) et par les mesures de confinement prises par les Etats.



Pour rappel, l'actionnaire majoritaire a fait part de son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions ST Dupont, au prix de 0,14 euro par action, OPAS suivie d'une procédure de retrait obligatoire et d'une radiation d'Euronext Paris.





