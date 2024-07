Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST Dupont: réduction de la perte nette annuelle information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - ST Dupont publie au titre de son exercice 2023-24 (clos fin mars) une perte nette de 2,1 millions d'euros, en réduction de 0,8 million, principalement grâce à l'augmentation des ventes et de la marge par rapport à l'exercice précédent.



Son chiffre d'affaires a progressé de 18% à 53,3 millions d'euros, malgré un effet de change défavorable sans lequel sa croissance organique est ressortie à 20%, tirée essentiellement par ses ventes de briquets et stylos (+22,1%).



'Les briquets, catégorie la plus vendue, ont réalisé une progression de 26,4%, portée par les nouvelles éditions Premium (Slimmy, Biggy, Twiggy) et par des animations et partenariats marquants tels que Montecristo, Le Mans ou Dragon', précise ST Dupont.





Valeurs associées ST DUPONT 0,06 EUR Euronext Paris +2,02%