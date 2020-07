Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SSE (Shanghai) : tensions avec les US, perd jusqu'à -4% Cercle Finance • 24/07/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Après 4 séances consécutives de plafonnement sous 3.333Pts, le SSE dévisse de -3,9% vers 3.196, pulvérisant le support des 3.210 des 16 et 174 juillet. Le SSE se dirige vers le comblement du 'gap' des 3.153 puis 3.092 (des 3 et 2 juillet respectivement) dans le cadre d'une classique correction en 'ABC'.

Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 -3.86%