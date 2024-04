Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SSE (Shanghai) : retombe sur les 3.000, surveiller 2.993Pts information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Les chiffres d'activité économiques chinois publiés tôt ce 16 avril n'ont guère été appréciés des investisseurs à la bourse de Shanghai : les 'SSE' retombe au contact des 3.000 (-1,65% à 3.007Pts) et la marge de sécurité par rapport au support des 2.993 du 27 mars s'est fortement amenuisée.

En cas de rupture, risque de rechute vers 2.867Pts, ex-'gap' du 9 février dernier ou 2.840, ex-plancher du 23/10/2023.





Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 -1.65%