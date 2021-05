Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SSE (Shanghai) : refranchit en force les 3.530 Cercle Finance • 25/05/2021 à 14:08









(CercleFinance.com) - Le SSE (Shanghai) refranchit en force les 3.530 (ex-résistance du 17/18 mai et résistance haussière oblique moyen terme) et s'ouvre le chemin des 3.625 (ex-zénith des 21 et 23 janvier). Il n'est pas exclu que l'objectif soit le retracement du zénith annuel des 3.721Pts (zénith annuel d'ouverture du 18 février).

Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 +2.40%