SSE (Shanghai) : nouveau test des 3.400Pts

(CercleFinance.com) - L'indice SSE (Shanghai) effectue un nouveau test (le 4ème en 5 séance) des 3.400Pts. Le SSE oscille de puis le 7 juillet entre 3.200 et 3.450Pts et depuis septembre 2015 entre 2.450 et 3.600: déceler une tendance depuis 1 mois est un exercice difficile, d'autant que le SSE semble décorellé des tensions sino-américains, ce qui brouille entre plus les pistes.

Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 +0.75%