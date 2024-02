Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SSE (Shanghai): franchit les 3.000Pts in extremis, +5% hebdo information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le SSE (+0,55%) refranchit les 3.000Pts aux forceps mais conclut la semaine en beauté, avec un 5 sur 5 à la hausse (8 séances positives consécutives) et sur un gain de +5% à 3.004Pts (égalant sa clôture du 12/12/2023).

Le prochain objectif ne serait autre que les 3.075Pts, ex-zénith du 15/11/2023 et ex-plancher du 10/10 et 25/08/2023.





Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 +0.55%