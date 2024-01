Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SSE (Shanghai) : enfonce résolument le plancher des 2.900Pts information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - Après une tentative de rebond vers 2.975 avorté fin 2023, le SSE a reperdu début janvier tout le terrain repris les 27, 28 et 29 décembre, avant d'enfoncer résolument le plancher des 2.900Pts des 20 et 27/12.

L'indice teste déj)à la zone des 2.880, le plancher de début mai 2022, mais

La glissade pourrait se prolonger en direction de 2.650 (plancher de mi-mars 2020 ou du 1er et 29 février 2016).





