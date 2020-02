Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SSE (Shanghai) : achève d'effacer toutes pertes depuis 23/01 Cercle Finance • 17/02/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - Pékin fait du soutien aux bourses chinoises une priorité: la PBOC vient à nouveau d'abaisser son taux de facilité de crédit à moyen terme destiné aux entreprises et le gouvernement annonce qu'il mettra en place des réductions d'impôts. Impact très positif sur Shanghai ce matin (avec +2,28% à 2.385): l'indice SSE achève de récupérer intégralement le terrain perdu depuis le 23 janvier, et l'ouverture d'un 'gap' sous 2.955Pts. Le prochain objectif serait le retracement de l'ex-zénith des 3.030 du 16 septembre puis des 17 et 18 décembre.

Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 +2.28%