SSE (Shanghai) : 6ème séance de hausse, refranchit les 2.900

(CercleFinance.com) - L'indice SSE (Shanghai) aligne une 6ème séance de hausse et refranchit les 2.900. Le SSE avait débordé la veille l'ex-plancher des 2.871 du 29 novembre et il manque désormais moins de 2% pour refermer le 'gap' des 2.955 du 23 janvier.

Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 +0.39%