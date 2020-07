Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SSE (Shanghaï) : 4ème plafonnement consécutif sous 3.333Pts Cercle Finance • 23/07/2020 à 09:26









(CercleFinance.com) - Pour la 4ème séance consécutive (chaque jour depuis lundi), l'indice SSE (Shanghaï) subit un plafonnement sous 3.333Pts et s'avère incapable de repartir à l'assaut des 3.450 (double zénith des 9 et 13 juillet). Le repli du jour est insignifiant (-0,24% à 3.325) mais la situation pourrait se dégrader en cas de repli au contact du support des 3.210 des 16 et 174 juillet, avec le comblement du 'gap' des 3.153 puis 3.192 (des 3 et 2 juillet respectivement) en ligne de mire.

Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 -0.24%