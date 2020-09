Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SSE (Shanghai) : -1,3% vers 3.275 Cercle Finance • 22/09/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - Le SSE (baromètre de la bourse de Shanghai) consolide de -1,3% vers 3.275 et ne vient même pas menacer le petit support des 3.235 du 10 septembre. Le SEE reste confortablement calé au milieu du corridor 3.200 (support testé les 15 et 27 juillet) et 3.450 (testé le 9 juillet et 18 août).

Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 -1.29%