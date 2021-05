Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SSE (Shanghai) : -0,8%, repasse négatif sur 2021 Cercle Finance • 03/05/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - L'indice SSE (Shanghai) a rechuté de -0,8% le 30 avril et repasse négatif sur 2021. L'indice reste enfermé depuis le 9 mars au sein d'un corridor 3.350/3.490 (la borne haute correspondant à l'ex-plancher du 2 février). En cas de seconde vague de consolidation (après celle amorcée sous 3.700Pts le 19/02), le SSE retrouverait du soutien vers 3.220 (plancher de fin septembre 2020).

Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 -0.81%