Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SSE: fait ses premiers pas en France dans l'éolien terrestre information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - SSE annonce avoir franchi une étape importante avec l'installation de sa première éolienne en France, sur le site de Chaintrix-Bierges et Vélye dans le Grand-Est.



Ce projet de parc éolien de 28 MW marque la première incursion de SSE dans l'éolien terrestre en France, après ses activités au Royaume-Uni et en Irlande.



En collaboration avec Siemens Gamesa, SSE mettra en place huit turbines SG 3,4-132 MW, avec un investissement total de plus de 30 millions d'euros.



Le parc, qui soutiendra environ 80 emplois locaux pendant la construction, produira suffisamment d'énergie renouvelable pour 14 000 foyers par an et contribuera à la réduction des émissions de carbone.







Valeurs associées SSE 1 878,75 GBX LSE +0,20%