SSE : aborde le Nouvel An au zénith, test décisif des 3.662.

(CercleFinance.com) - Nouveau record annuel pour le SSE (le 10/02) qui engrange 1,43% à 3.655 et inscrit au plus haut du jour à 3.662, ce zénith égalant celui du 26/11/2015. Le SSE engrange +5,25% depuis le 1er janvier et +26% sur 12 mois. Si les 3.670 étaient franchi avec l'entame du Nouvel An (année du buffle), le SSE effacerait la dernière résistance 'historique' pour s'envoler en direction des 4.000Pts (ratio de Fibonacci par rapport au plancher de début janvier 2019 et 19/10/2018.

