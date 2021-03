SQLI vise une hausse de 2 points de sa marge opérationnelle courante en 2021

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Le ratio d'endettement reste ainsi maîtrisé à 17% du montant des fonds propres et 1,7 fois l'Ebitda. SQLI a décidé de convertir le prêt garanti par l'Etat en dette financière à moyen terme afin de se doter de marges de manoeuvre pour accélérer son plan de développement.

Le spécialiste des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce préparera également en 2021 un nouveau cycle de croissance externe, qui devrait être engagé à partir de 2022, en ciblant des entreprises de taille significative, en France ou à l'international.

SQLI vise, pour 2021, un retour à la croissance dès le deuxième trimestre de son activité en France et une poursuite de son développement à l'international, avec l'objectif de générer un chiffre d'affaires consolidé en croissance au 2nd semestre assorti d'une progression de 2 points de sa marge opérationnelle courante consolidée annuelle.

