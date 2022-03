Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SQLI: Synsion BidCo dépasse les deux tiers du capital information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Synsion BidCo a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 mars, le seuil des deux tiers du capital de SQLI et détenir 66,75% du capital et 63,87% des droits de vote de cette société de services informatiques.



Ce franchissement de seuil résulte de l'assimilation de 5.001 actions gratuites SQLI ayant fait l'objet de contrats de liquidité conclus pendant la période d'OPA entre Synsion BidCo et les bénéficiaires de ces actions gratuites, alors en période d'acquisition.





Valeurs associées SQLI Euronext Paris -1.96%