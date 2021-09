SQLI s'ajuste au prix du projet d'OPA

(AOF) - Le titre SQLI affiche la plus forte hausse du marché SRD, bondissant de 7,89% à 30,1 euros, s'ajustant au prix du projet d'OPA dévoilé hier soir. SQLI et DBAY Advisors, actionnaire de groupe européen de services dédiés au monde du digital à hauteur de 28,6% du capital ont conclu un accord qui définit les termes et conditions de l'acquisition envisagée des actions du premier par le second.

Elle interviendra par le biais d'une société française dédiée, au moyen d'une offre publique d'achat en numéraire à 30 euros par action augmenté d'un complément de prix potentiel de 0,25 euro par action si le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% est atteint à l'issue de l'offre.

Le prix de l'offre (hors complément de prix éventuel) représente une prime d'environ 14,5% par rapport au cours de clôture avant l'annonce de l'offre (22 septembre 2021).

" Sur la base d'un prix de 30 euros, la valeur d'entreprise de SQLI s'établit à 150 millions d’euros environ, faisant ressortir des multiples faibles avec des EV/CA 2021-22-23 de 0,7x-0,6x-0,6x et des EV/EBIT de 11,7x-8,9x-7,9x ", souligne Invest Securities. " Au regard du prix proposé, l'offre pourrait recevoir un accueil mitigé ", en conclu l'analyste.

Le Conseil d'administration de SQLI a accueilli favorablement le principe de l'offre dans l'attente de l'avis du Comité social et économique et du rapport de l'expert indépendant qui sera désigné dans les prochains jours par le Conseil d'administration. Il a par ailleurs décidé d'initier dès ce jour une procédure d'information-consultation auprès du Comité social et économique.

Il est envisagé que l'offre publique d'achat soit déposée auprès de l'AMF au milieu du quatrième trimestre de 2021 et finalisée au cours du premier trimestre de 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l’activité devrait atteindre 4,6% pour l’ensemble de l’année 2020. Néanmoins la fin d’année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s’est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d’offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l’aéronautique civile et l’automobile. C’est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d’emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s’attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.