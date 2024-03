Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SQLI: résultat net en repli de 37% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - SQLI publie un chiffre d'affaires de 251,2 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 2% par rapport à 2022.



La France (+2,3%) et l'international (+2,0%) contribuent de manière homogène à la croissance des revenus du Groupe.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant a reculé de 4%, à 20,6 ME, tandis que l'EBIT ressort à 12,4 ME (-23%) et que le résultat net s'établit à 4,8 ME (-37%).



Entre 2020 et 2023, SQLI a fait progresser son chiffre d'affaires de 5,5% en moyenne annuelle et a porté sa marge opérationnelle courante de 3,4% à 8,2% du chiffre d'affaires.



Le Groupe souhaite inscrire l'année 2024 dans ce cycle, avec une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2023 et une nouvelle amélioration de la rentabilité permettant d'atteindre un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres.





