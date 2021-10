SQLI: relèvement du prix de l'OPA de la part de DBAY Advisors

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l’aéronautique civile et l’automobile. C’est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d’emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l’activité devrait atteindre 4,6% pour l’ensemble de l’année 2020. Néanmoins la fin d’année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s’est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d’offres et du carnet de commandes.

DBAY, société de gestion d'actifs basée sur l'île de Man, a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire s'il détient 90% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre. Aucun complément de prix ne serait versé dans le cadre de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

(AOF) - DBAY Advisors a annoncé que le prix de l'offre en numéraire proposée pour l'acquisition des actions SQLI qu'il ne détient pas encore avait été porté à 31 euros par action. Cela représente une augmentation de 3,3% par rapport au prix précédent de 30 euros par action, et une prime de 40% par rapport au cours de clôture moyen de l'action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois avant annonce de l’offre. "Ce prix est ferme et définitif", annonce SQLI.

