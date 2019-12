SQLI nomme un Directeur général adjoint finance

(AOF) - Dans le cadre de son nouveau plan stratégique One Force 2022, SQLI renforce son équipe de management et accueillera Olivier Stéphan au sein du groupe dès janvier 2020. En qualité de DGA Finances Groupe, Olivier Stéphan sera directement rattaché à Didier Fauque, Directeur Général du Groupe SQLI.

Diplômé de l'Ecole de Commerce de Brest et d'un DESCF et d'un Master de l'Institut de Haute Finance, il possède 20 ans d'expérience.

En 2015, il intègre le Groupe Visiativ - éditeur et intégrateur de solutions numériques - en tant que Directeur Général Adjoint Finance et Fonctions Support. Il apporte sa contribution au succès de cet éditeur de Plate-formes digitales, côté sur Euronext Growth. Il accompagne la transformation de l'entreprise (quadruplement de son chiffre d'affaires et de sa capitalisation accompagnés d'une progression régulière de sa rentabilité).