SQLI : le Directeur général démissionne

(AOF) - Le Conseil d'administration du Groupe SQLI, réuni ce mardi 22 septembre 2020, a pris acte de divergences stratégiques avec Didier Fauque (Directeur général) qui quitte le groupe et a démissionné de son poste d'administrateur. Afin d'assurer la transition la plus efficace possible, Philippe Donche-Gay, Président du Conseil d'administration de SQLI, a accepté de prendre la Direction générale du groupe à compter de ce jour et de cumuler les deux fonctions le temps de mener à bien le processus de recrutement d'un nouveau Directeur général.

Il s'appuiera sur l'organisation et les équipes en place, notamment Olivier Stéphan, DGA Finances Groupe.

Le Conseil d'administration du spécialiste des solutions e-Commerce sublimant a également arrêté les résultats semestriels qui seront, comme prévu, publiés le jeudi 24 septembre 2020, après Bourse. Ces résultats ressortent légèrement supérieurs aux tendances communiquées par le Groupe le 28 juillet dernier, avec notamment un résultat opérationnel (EBIT) semestriel de 4,6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires semestriel de 110,3 millions.

