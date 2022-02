SQLI : l'offre sera réouverte du 2 au 15 février 2022

(AOF) - Mediobanca, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Synsion BidCo, a fait connaître à l’Autorité des marchés financiers que l’offre publique d’achat initiée par celle-ci visant les actions de la société SQLI sera réouverte du 2 au 15 février 2022 inclus. Synsion BidCo détient déjà 65,30% du capital et au moins 62,48% des droits de vote de SQLI. L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir au prix de 31 euros par action la totalité des 1 572 451 actions SQLI, existantes non détenues par lui, représentant 34,08% du capital de cette société.

Il est précisé que l'initiateur se réserve la faculté de procéder à l'acquisition d'actions SQLI sur le marché jusqu'à la clôture de l'offre réouverte, au prix de l'offre.

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.