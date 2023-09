SQLI : hausse de 31% de son bénéfice net au premier semestre

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

Au 30 juin 2023, SQLI disposait d'une trésorerie brute de 17,9 millions d'euros contre 22,2 millions d'euros en début d'exercice. La variation provient essentiellement d'un moindre recours à l'affacturage déconsolidant et d'une hausse saisonnière du besoin en fonds de roulement.

La France (+2,4%) et l'international (+3,8%) contribuent à la croissance des revenus du Groupe.

Le groupe européen de services numériques a enregistré un cinquième semestre consécutif de croissance organique et voit son chiffre d'affaires atteindre 128,3 millions d'euros à fin juin 2023 (+3% par rapport à fin juin 2022, dont +2,3% à taux de change constants).

(AOF) - Au premier semestre 2023, SQLI déclare que son résultat opérationnel (Ebit) a atteint 6,7 millions d'euros, après prise en compte de 3,2 millions d'euros de charges nettes non courantes (liées pour environ la moitié à la comptabilisation, sans impact sur la trésorerie, du plan d’incitation à long terme mis en place en 2022). Son Ebit a chuté de 15% par rapport au premier semestre 2022 (7,9 millions d'euros). Sur cette période, son bénéfice net consolidé s'élève à 3,4 millions d'euros en croissance de 31% sur un an

