SQLI : entouré après un projet d'OPA et ses semestriels

(CercleFinance.com) - SQLI s'adjuge 8% après l'annonce que son actionnaire DBAY Advisors a l'intention de déposer une OPA sur les actions qu'il ne détient pas encore, au prix de 30 euros par action, soit une prime de 23% sur le cours de clôture moyen pondéré des six derniers mois. Par ailleurs, la société a publié pour le premier semestre 2021, un bénéfice net multiplié par 5,6 à 2,8 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en progression de 2,2 points à 5,8%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% à 113,8 millions (+1,5% en organique). Fort de ce bon début d'année, SQLI ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance sur l'ensemble de l'exercice 2021 et d'améliorer de deux points sa marge opérationnelle courante consolidée annuelle (3,4% en 2020).

Valeurs associées SQLI Euronext Paris +7.89%