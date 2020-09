SQLI : comptes dégradés au premier semestre

(AOF) - SQLI a généré un bénéfice net, part du groupe, de 0,5 million d'euros au premier semestre, nettement réduit sur un an, 2,4 millions, du fait de l'impact du Covid-19 sur l'activité. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des solutions e-Commerce a suivi la même tendance, passant en un an de 6 à 4 millions d'euros. À 110,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires à fin juin 2020 s'inscrit en repli de 10,3% sur un an (-13,3% à périmètre et taux de change constants).

L'impact de la crise sanitaire a été particulièrement marqué pour le pôle Digital & Technology (activité de services numériques en France), en repli de 22,6%, avec une baisse marquée dans les secteurs Aéronautique & Transport et Finance qui expliquent à eux seuls près de la moitié de la décroissance.

Cette contraction conjoncturelle a été amplifiée par la rationalisation de l'offre et l'arrêt des activités non profitables engagés au seco,d semestre 2019.

Dans le même temps, le pôle Commerce & Expérience (+6,0% dont -1,1% en organique), continue de profiter de la bonne dynamique du e-commerce en Europe qui tire la demande pour la création de plateformes technologiques toujours plus complexes et à forte valeur ajoutée.

Grâce à une génération de trésorerie par les opérations de 9,1 millions et à la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 25 millions d'euros, SQLI affiche une trésorerie brute de 38,6 millions d'euros à fin juin 2020, tout en diminuant nettement son recours à l'affacturage.

L'endettement financier net, hors obligations locatives (IFRS 16), ressort à 21,3 millions d'euros, soit 22% du montant des fonds propres.

SQLI prévoit de réaliser un chiffre d'affaires annuel 2020 supérieur à 210 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de plus de 6 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS