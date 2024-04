Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SQLI: cession de sa filiale Aston à Talis Éducation information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 18:36









(CercleFinance.com) - SQLI annonce la cession de sa filiale Aston au Groupe Talis Éducation, un spécialiste de la formation. Le projet de cette opération a été annoncé lors de la présentation des résultats annuels du Groupe, le 14 mars dernier.



SQLI a la volonté de poursuivre son développement en combinant croissance organique et acquisitions ciblées sur le marché de l'expérience digitale.



Dans ce contexte, le Groupe a procédé en février à l'acquisition de l'agence Salesforce Levana, renforçant ainsi sa position de partenaire des principaux éditeurs mondiaux de plateformes d'expérience.



Le Groupe a par ailleurs décidé de céder Aston, école de formation aux métiers de l'informatique, qui adresse un marché distinct.





