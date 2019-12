Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SQLI : acquisition de blocs d'actions par DBAY Advisors Cercle Finance • 18/12/2019 à 09:15









(CercleFinance.com) - SQLI fait part de la signature d'un contrat de cession par le fonds Nobel et par Amar Family Office de leurs participations respectives de 9,85% et 11,98% au capital de SQLI au profit de DBAY Advisors, dans le cadre d'une transaction hors marché. 'DBAY Advisors est une société de gestion internationale basée à l'Île de Man qui détient des participations dans des sociétés européennes de croissance', précise le groupe français de services informatiques dans son communiqué. SQLI s'est également vu notifier la démission de Philippe de Verdalle et de David Amar de leur mandat d'administrateur, avec prise d'effet à l'issue du règlement du prix des participations cédées, lequel doit intervenir cette semaine.

Valeurs associées SQLI REGPT Euronext Paris +27.25%