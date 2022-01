SQLI a dévoilé une activité conforme aux attentes en 2021 information fournie par AOF • 13/01/2022 à 16:15



(AOF) - SQLI (-0,32% à 30,80 euros) flirte logiquement avec le prix de 31 euros de l'OPA de DBAY Advisors dévoilée fin septembre. L’offre est ouverte jusqu’au 28 janvier 2022. En attendant, le spécialiste des services dédiés au monde du digital a présenté hier un chiffre d'affaires 2021 consolidé de 225,7 millions d'euros, en croissance de 6% et en ligne avec l'objectif annoncé par la Direction. A taux de change et périmètre constats, il a progressé de 5%.



L'activité du dernier trimestre 2021 (59,6 millions d'euros) a été conforme aux tendances anticipées, avec une progression de 8% en données publiées et de 7% à taux de change constants.



Le groupe a enregistré un exercice de retour à la croissance, aussi bien en France (+10% au quatrième trimestre 2021 et +4% sur l'ensemble de l'exercice) qu'à l'international (+5% au dernier trimestre et +8% sur l'année). L'activité annuelle a ainsi été réalisée à 53% en France (119,1 millions d'euros) et à 47% à l'international (106,6 millions d'euros).



Dans ce contexte plus favorable, SQLI a confirmé son ambition de réaliser une marge opérationnelle courante 2021 en amélioration de 2 points par rapport à 2020. Elle s'était élevée à 3,4% en 2020.





