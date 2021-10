Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SQLI : a désigné un expert indépendant information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 08:29









(CercleFinance.com) - SQLI annonce que le cabinet Finexsi a été désigné en qualité d'expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat qui serait déposée par DBAY Advisors. À la suite de l'annonce du projet d'offre publique volontaire sur les actions SQLI par DBAY Advisors, actionnaire de SQLI à hauteur de 28,6% du capital, le Conseil administration de SQLI a décidé de désigner le cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant en vue de l'établissement du rapport sur les conditions financières de l'Offre.

Valeurs associées SQLI Euronext Paris +0.33%