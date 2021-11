Sprott et Bank of America dynamisent les ETF d’uranium

L'Uranium Trust de Sprott détient maintenant près de 36 millions de pounds d'U308 après une frénésie d'achats qui a commencé fin août.

Ce mercredi, Global X Uranium ETF (URA), North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) et Horizons Global Uranium Index ETF (HURA) ont monté respectivement de +7,07%, +8,41% et +5,47% suite à l’annonce que Bank of America (BofA) a fait passer le titre de Cameco, l’un des plus grands producteurs d’uranium, de « neutre » à « à acheter ».

BofA a fait passer sa note sur l’action Cameco et a augmenté son objectif de prix sur les actions à 40 $CA (environ 32,23 $). Le relèvement de la note a fait grimper les actions de Cameco de +8,36% mercredi, avec un fort potentiel de hausse vu l’évaluation de BofA. L’achat récent de 700 000 pounds d’uranium physique par Sprott a contribué à la reprise. L’Uranium Trust de Sprott détient maintenant près de 36 millions de pounds d’U308 après une frénésie d’achats qui a commencé fin août et qui a fait grimper le prix de l’uranium à 50 dollars le pound à la mi-septembre.

La note d’achat de Cameco a stimulé les autres actions d’uranium et, par conséquent, les ETF d’uranium. Le titre est maintenant détenu à une concentration élevée (15-25%) dans URA, URNM et HURA, comme dans le premier producteur d’uranium, KazAtomProm (10 706 mt produites en 2020).

