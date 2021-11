Sprott continue d’affirmer son intérêt pour l’Uranium en acquérant le deuxième plus grand ETF d’uranium

URNM est actuellement le deuxième plus grand ETF d'uranium avec près de 900 millions de dollars d'actifs sous gestion.

La société Sprott Asset Management LP a annoncé la semaine dernière qu’elle avait conclu un accord définitif avec North Shore Indices, Inc. en vue d’acquérir une licence exclusive d’utilisation de l’indice North Shore Global Uranium Mining, dont le rendement est suivi par le North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM).

Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration et des actionnaires de l’URNM, l’ETF sera réorganisé sous le nom de Sprott Uranium Miners ETF et sera conseillé par Sprott Asset Management et sous-conseillé par ALPS Advisors. Si tout se déroule comme prévu, la réorganisation devrait être conclue au premier trimestre de 2022.

URNM est actuellement le deuxième plus grand ETF d’uranium avec près de 900 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds investit dans des sociétés engagées dans l’exploitation minière, l’exploration, le développement et la production d’uranium, ainsi que dans des sociétés qui détiennent de l’uranium physique, des redevances d’uranium ou d’autres actifs non miniers. Grâce à la frénésie d’achat d’uranium physique du fonds Uranium Trust de Sprott et à la résurgence des discussions sur l’expansion de l’énergie nucléaire lors de la COP26, URNM a gagné plus de 65 % au cours des trois derniers mois.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d’investissement :