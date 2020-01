Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sprint : stabilité de la perte par action au 3e trimestre Cercle Finance • 27/01/2020 à 14:34









(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi avant séance, les comptes du troisième trimestre de l'exercice fiscal de Sprint ont été marqués par une stabilité de la perte par action. Celle-ci est en effet ressortie à 3 cents au 31 décembre 2019, ce qui était également le cas à la même période l'an passé. Le résultat net s'affiche à -120 millions de dollars, contre -141 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de l'entreprise américaine de télécommunication a en revanche légèrement reculé, passant de 8,6 à 8,1 milliards de dollars.

Valeurs associées SPRINT RG-1 NYSE +0.21%