Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sprint : s'envole de 74% après la décision du tribunal US Cercle Finance • 11/02/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Les actions de Sprint grimpent en flèche alors que l'opérateur de téléphonie mobile américain a obtenu l'approbation d'un tribunal fédéral pour sa fusion avec T-Mobile. Les actions Sprint gagnent près de 74%, tandis que l'action T-Mobile augmente de près de 11%. 'La fusion proposée permettrait à la société fusionnée de poursuivre la stratégie commerciale incontestablement réussie de T-Mobile dans l'avenir ', a déclaré le tribunal. Sprint a déclaré que la décision favorable de la Cour fédérale de New York signifie que les entreprises prennent actuellement les dernières mesures pour finaliser leur fusion afin de créer le 'nouveau T-Mobile'. Les sociétés ont déclaré qu'elles prévoyaient maintenant de se concentrer sur l'achèvement rapide des quelques étapes nécessaires restantes pour conclure la transaction, qui avait été initialement annoncée il y a deux ans. La fusion devrait se conclure dès le 1er avril. La combinaison reste toutefois soumise à certaines conditions de clôture, y compris d'éventuelles procédures judiciaires supplémentaires.

Valeurs associées SPRINT RG-1 NYSE +73.12%