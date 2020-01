Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Springer Nature relance son projet d'IPO avec un nouveau consortium bancaire Reuters • 16/01/2020 à 16:13









FRANCFORT, 16 janvier (Reuters) - Springer Nature, éditeur des magazines Nature et Scientific American, a relancé le projet d'introduction en Bourse qu'il avait abandonné en 2018 et qui le valorise entre 7 et 8 milliards d'euros, dette comprise, a-t-on appris jeudi de sources proches de l'opération. Ses actionnaires, BC Partners et Holtzbrinck, travaillent avec un consortium emmené par Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N et qui comprend également BNP Paribas BNPP.PA et Citi C.N . L'IPO pourrait se produire dès mai ou juin, ont dit les sources de Reuters. Springer Nature a annulé en 2018 un projet d'introduction en Bourse, invoquant une demande insuffisante. (Arno Schuetze, version française Nicolas Delame)

