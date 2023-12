Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify: vers la suppression de 17% des effectifs information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 14:19









(CercleFinance.com) - Spotify Technology a annoncé lundi qu'il allait supprimer environ 17% de ses effectifs, une mesure devant se traduire par la comptabilisation d'une charge de 130 à 145 millions d'euros au 4ème trimestre.



Le spécialiste du streaming musical indique que cette charge, essentiellement constituée d'indemnités de licenciement, le conduit à anticiper une perte opérationnelle de 93 à 108 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année.



Dans un avis financier, Spotify précise que de nouvelles charges seront passées à cet effet dans le courant des premier et deuxième trimestres 2024, tout en assurant que ces initiatives lui permettront d'améliorer son efficacité opérationnelle à terme.



L'action était attendue en hausse de plus de 4% lundi matin à la Bourse de New York suite à cette annonce.





