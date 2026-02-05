 Aller au contenu principal
Spotify va permettre aux utilisateurs d'acheter des livres physiques sur l'application grâce à un partenariat avec Bookshop.org
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spotify SPOT.N a annoncé jeudi qu'il allait commencer à vendre des livres physiques sur sa plateforme de streaming grâce à un partenariat avec le distributeur en ligne Bookshop.org, marquant ainsi une expansion inattendue au-delà de son activité de livres audio. L'entreprise redouble de nouvelles fonctionnalités pour mieux concurrencer les services de streaming rivaux des géants de la technologie tels qu' Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O .

Depuis le lancement des livres audio il y a deux ans, Audiobooks in Premium s'est étendu à 22 marchés mondiaux et son catalogue en langue anglaise s'est enrichi de plus de 500 000 titres, a indiqué Spotify.Le nombre de nouveaux auditeurs a augmenté de 36 % et le nombre d'heures d'écoute a augmenté de 37 %, a-t-il ajouté. La fonction d'achat de livres physiques commencera à être déployée plus tard ce printemps pour les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, Bookshop.org s'occupant de la tarification, de l'inventaire et de l'exécution, a indiqué Spotify. L'initiative de Spotify intervient à unmoment où les ventes de livres physiques sont au ralenti parce que de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers les livres électroniques et d'autres sources d'information sur Internet. News Corp NWSA.O , qui possède HarperCollins, a déclaré l'année dernière que les commandes de livres ralentissaient, tant de la part des lecteurs que des détaillants. Baker & Taylor, un distributeur de livres de bibliothèque vieux de près de 200 ans, a également cessé ses activités en janvier.

Spotify a annoncé le lancement de "Page Match", un outil conçu pour permettre aux lecteurs de passer de la lecture à l'écoute.

Les utilisateurs peuvent scanner une page d'un livre imprimé ou d'un e-book à l'aide de l'appareil photo de l'application Spotify pour sauter au moment correspondant dans le livre audio et scanner à nouveau plus tard pour trouver le passage exact où ils doivent reprendre la lecture, a déclaré la société.

Page Match sera disponible dès le lancement sur la plupart des titres en langue anglaise, et devrait être étendu à tous les utilisateurs de livres audio d'ici le 23 février, a précisé la société. Spotify a également augmenté le prix de son abonnement mensuel premium d'un dollar pour le porter à 12,99 dollars aux États-Unis, en Estonie et en Lettonie.

Valeurs associées

AMAZON.COM
233,0100 USD NASDAQ -2,35%
APPLE
276,4900 USD NASDAQ +2,60%
NEWS RG-A
24,6800 USD NASDAQ -1,32%
SPOTIFY TECH
440,430 USD NYSE -7,03%
