Spotify : un service d'abonnement payant dédié aux podcasts

(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé mardi le lancement aux Etats-Unis d'un service sur abonnement payant dédié aux créateurs de podcasts, un produit qu'il compte étendre à l'international dans les mois qui viennent. Le géant suédois de la musique en ligne précise que le service sera proposé dans un premier temps gratuitement aux podcasteurs, c'est-à-dire qu'ils pourront encaisser l'intégralité des revenus issus des abonnements. Spotify indique toutefois qu'il prévoit de mettre en place, à compter de 2023, une commission de 5% sur le montant des abonnements souscrits. Depuis quelques mois, le groupe ne cache plus sa volonté de se développer dans le domaine des podcasts, faisant valoir que cette catégorie génère déjà une audience de quelque 345 millions d'auditeurs par mois sur sa plateforme.

