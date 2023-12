Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify: sanctionné après le départ du directeur financier information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 16:04









(CercleFinance.com) - L'action Spotify s'inscrit en net recul vendredi matin à la Bourse de New York suite à l'annonce du départ de son directeur financier, au moment où le groupe dit vouloir entrer 'dans une nouvelle phase'.



Le titre du géant suédois du streaming perdait 1,6% dans les premiers échanges.



Spotify a annoncé hier soir que Paul Vogel quitterait la société le 31 mars prochain pour être remplacé à titre intérimaire par Ben Kung, l'actuel vice-président en charge de la planification et de l'agenda financière.



Le groupe dit avoir entamé une recherche externe afin de lui trouver un successeur.



Dans un communiqué, Daniel Ek, le fondateur et PDG de Spotify, explique que son groupe a entrepris ces deux dernières années des efforts en vue de ramener ses dépenses en ligne avec les attentes du marché, tout en étant en mesure de financer les opportunités de croissance qui seraient appelées à se présenter.



'J'ai beaucoup discuté avec Paul de la nécessité d'équilibrer soigneusement ces deux objectifs', ajoute-t-il.



'Au fil du temps, nous sommes arrivés à la conclusion que Spotify entrait dans une nouvelle phase et que l'entreprise avait besoin d'un directeur financier disposant d'un autre type d'expérience', indique Daniel Ek.



Pour mémoire, Spotify a annoncé en début de semaine qu'il prévoyait de supprimer environ 17% de ses effectifs, une mesure qui se traduira par la comptabilisation d'une charge de 130 à 145 millions d'euros au 4ème trimestre.





