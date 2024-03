Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spotify: relève ses prix en France avec la taxe 'streaming' information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé jeudi qu'il allait prochainement relever le prix de ses abonnements en France en raison de l'entrée en vigueur de la taxe dite 'CNM' sur le streaming musical.



Dans un communiqué, le groupe suédois explique qu'il va devoir augmenter les tarifs de ses abonnements 'premium' dans l'Hexagone afin de compenser ces nouveaux coûts.



'Nous avons tout fait pour éviter d'en arriver là, malheureusement le gouvernement français en a décidé autrement', déclare-t-il, expliquant redouter que cette taxe n'aille pas directement aux artistes.



La taxe 'CNM' - du nom du Centre national de la musique - est censée apporter une solution pérenne au financement de cet établissement public ayant pour mission de soutenir les professionnels de la musique via l'imposition des plateformes de diffusion de musique en ligne, comme Spotify ou Deezer.



S'il ne révèle pas quels seront les nouveaux prix payés par ses utilisateurs français, l'entreprise précise que ces derniers paieront désormais le forfait le plus élevé au sein de l'Union européenne.



Spotify prévoit de revenir vers ses abonnés français dans les semaines à venir afin de leur fournir tous les détails concernant cette augmentation.





