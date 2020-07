Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify : publie des résultats trimestriels contrastés Cercle Finance • 30/07/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Spotify annonce ce jeudi, pour le deuxième trimestre, une forte croissance de son nombre d'utilisateurs, mais également une perte d'exploitation plus importante, en raison de charges sociales plus élevées que prévu sur la période. La société basée au Luxembourg a ainsi indiqué que sa base d'utilisateurs mensuels avait augmenté de 29% d'une année sur l'autre pour atteindre 299 millions au cours des trois derniers mois. Cependant, la société a enregistré une perte d'exploitation de 167 millions d'euros, contre une perte de seulement 3 millions d'euros il y a un an, les charges d'exploitation ayant bondi de 48%, bien au-dessus des attentes. En excluant l'impact de ces charges sociales plus élevées, tous les indicateurs clés auraient terminé à hauteur des attentes de la société ou en avance sur celles-ci, a assuré Spotify.

