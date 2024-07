Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spotify: plus d'abonnés que prévu au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 17:24









(CercleFinance.com) - Spotify a attiré plus d'abonnés que prévu au deuxième trimestre, une performance qui lui a permis de générer un niveau de rentabilité 'record'.



Le spécialiste de la musique en ligne a annoncé mardi qu'il comptait désormais quelque 626 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit 14% de plus qu'un an plus tôt.



Le nombre de membres payants a quant à lui augmenté de 12% pour atteindre 246 millions, alors que le groupe suédois n'en visait initialement que 245 millions.



En y ajoutant l'effet des hausses de prix de ses abonnements, le chiffre d'affaires a grimpé de 20% à 3,8 milliards d'euros, avec une marge brute qui a atteint 29,2% et un bénéfice opérationnel qui s'est établi à 266 millions de dollars.



Coté à la Bourse de New York, le titre s'adjugeait plus de 12% mardi matin dans les premiers échanges dans le sillage de cette publication supérieure aux attentes.





