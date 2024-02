Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spotify: objectifs dépassés au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé mardi avoir terminé l'année 2023 sur de solides performances, ses résultats de 4ème trimestre ayant atteint ou dépassé les objectifs qu'il s'était donné.



Le géant suédois de la musique en ligne a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 3,76 milliards d'euros, à la faveur d'une augmentation de 15% à 236 millions du nombre d'abonnés payants ('premium').



Ce chiffre dépasse légèrement sa prévision qui s'était établie à 235 millions.



Sa marge brute s'est quant à elle améliorée à 26,7%, contre 25,3% un an plus tôt, tandis que sa perte opérationnelle de 75 millions d'euros s'est révélée moins lourde que prévu en raison d'une compression de ses dépenses et de ses frais de personnel.



Pour mémoire, son estimation initiale visait une perte d'exploitation comprise entre 93 et 108 millions d'euros sur le trimestre.



Dans son communiqué, Spotify promet surtout une inflexion favorable de son chiffre d'affaires et de ses résultats en 2024, un exercice qui devrait se traduire par une amélioration de sa croissance et de sa rentabilité.



Suite à cette publication, le titre était attendu en hausse de 7% mardi matin à l'ouverture de la Bourse de New York.





