SPOTIFY : les pertes déçoivent, mais le nombre d'abonnés continue de grimper

(AOF) - Spotify a réduit sa perte nette au quatrième trimestre 2020. Elle s'est établie à 125 millions d'euros, soit 66 centimes par action, contre une perte de 209 millions, ou 1,14 euro par action, un an plus tôt. En revanche, la perte s'est creusée par rapport au trimestre précédent (101 millions d'euros). Surtout, elle est plus lourde qu'attendu par le consensus FactSet, qui tablait sur une perte de 51 centimes par action.

Le chiffre d'affaires du service de streaming musical est cependant ressorti en nette hausse: +16,9% sur un an, à 2,17 milliards d'euros, grâce à une hausse de 27% des utilisateurs actifs mensuels (UAM), qui ont été 345 millions au total sur le trimestre. Le consensus FactSet attendait respectivement 2,14 milliards d'euros et 343,8 millions d'UAM.

Au total, sur l'année 2020, Spotify a enregistré une perte de 581 millions d'euros (contre une perte de 186 millions en 2019), un chiffre d'affaires de 7,88 milliards d'euros (+16,5%), et a gagné un nombre record de 74 millions d'utilisateurs actifs mensuels (contre 64 millions en 2019).

Pour l'avenir, la plateforme musicale vise un chiffre d'affaires de 1,99 à 2,19 milliards d'euros au premier trimestre 2021, avec une perte opérationnelle de 78 à 28 millions d'euros, et 354 à 364 millions d'UAM. Pour l'ensemble de l'année, elle anticipe un chiffre d'affaires de 9,01 à 9,41 milliards d'euros, une perte opérationnelle de 200 à 300 millions, et un nombre d'UAM de 407 à 427 millions.

