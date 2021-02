Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify : les actions chutent malgré le rebond des profits Cercle Finance • 03/02/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Spotify, la société suédoise de diffusion de musique en ligne, a enregistré une forte hausse de ses ventes et de ses bénéfices au cours du dernier trimestre, même si cette performance n'a pas empêché les actions de chuter sur le NYSE. Les actions chutent de plus de 8 % après cette annonce du groupe. La société basée à Stockholm a enregistré un bénéfice brut de 575 millions d'euros pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre, contre des bénéfices de 474 millions d'euros pour la même période un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 17 %, passant de 1,85 milliard d'euros pour la même période en 2019 à près de 2,2 milliards d'euros en 2020. La société de streaming - qui se recentre actuellement sur les podcasts - a déclaré que ce changement s'avérait être la bonne stratégie, ce qui a permis d'obtenir une répartition favorable des revenus, le groupe n'ayant pas à payer de redevances musicales sur ce type de contenu. Spotify a déclaré que la pandémie a eu peu d'impact sur la croissance de ses abonnés, ajoutant que la situation pourrait en fait avoir contribué positivement à de nouveaux signes. Mais la société a également déclaré qu'elle est confrontée à une incertitude ' plus importante ' par rapport aux années précédentes en raison de la durée inconnue de la pandémie et de ses effets permanents sur les utilisateurs, les abonnés et la croissance des revenus.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.