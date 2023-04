Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify: le titre surperforme, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Avec un gain d'à peine 0,2%, Spotify parvient à défier le courant vendeur sur les valeurs technologiques ce lundi à la Bourse de New York grâce à des propos favorables de Wells Fargo.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque californienne indique avoir ajouté le géant du streaming musical à sa liste d'idées 'tactiques' à l'entame du deuxième trimestre de l'année.



L'établissement déclare en effet s'attendre à ce que Spotify dépasse les prévisions du marché en termes de marges au cours des 18 mois qui viennent, validant le scénario d'une amélioration 'structurelle' de ses marges bénéficiaires.



'Si Spotify ne parvient pas à concrétiser son objectif d'une amélioration séquentielle de ses marges en 2023, alors les investisseurs perdront patience dans la capacité de l'entreprise à maîtriser son propre destin', préviennent ses analystes.



Wells Fargo s'attend par ailleurs à ce que Spotify augmente le prix de son abonnement aux Etats-Unis dans les mois à venir, comme l'ont déjà fait avant lui Apple et Amazon.





