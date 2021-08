Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify : le test sur les podcasts payants jugé concluant information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Après plusieurs mois d'essais, Spotify a annoncé mardi qu'il avait décidé d'adopter la fonctionnalité permettant aux créateurs de podcasts américains de proposer des abonnements payants. Le spécialiste du streaming audio avait indiqué au mois d'avril qu'il allait tester la mise en place d'une offre de podcasts réservée aux abonnés payants, une technologie rendue possible par sa plateforme de création en ligne Anchor. 'Lors de la période d'essais, nous avons activé plus de 100 podcasts et sommes arrivés à la conclusion que, quels que soient les genres et les contenus, ceux-ci disposaient d'une opportunité énorme pour se constituer une base d'abonnés payants', explique le groupe suédois. Dans son communiqué, Spotify précise qu'il ne prévoit de prélever aucune commission sur les revenus générés par ces podcasts d'ici à 2023. Une commission de 5% sera ensuite instaurée sur leurs recettes.

