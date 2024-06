Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spotify: le prix des abonnements va augmenter aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé lundi avoir relevé les tarifs de ses abonnements aux Etats-Unis afin de faire face aux investissements consentis dans la production de contenus et dans l'amélioration de l'expérience utilisateur.



Le premier forfait premium, dit 'personnel' va passer de 10,99 dollars à 11,99 dollars par mois, tandis que le forfait 'duo' sera désormais facturé à 16,99 dollars et celui familial à 19,99 dollars.



Le forfait étudiant coûtera lui 5,99 dollars.



Ces changements seront effectifs à partir du mois de juillet.



Suite à cette annonce, le titre Spotify coté à la Bourse de New York grimpait de 4,5% lundi matin.





