Spotify: le nouveau directeur financier recruté chez Saab

(CercleFinance.com) - Le géant suédois du streaming audio Spotify est allé recruter son nouveau directeur financier chez son compatriote Saab, un équipementier spécialisé dans l'aéronautique et la défense.



Avant son arrivée chez Saab, Christian Luiga avait précédemment été le directeur financier, puis le directeur général, de l'opérateur de télécommunications suédois Telia.



Au sein de son nouveau poste, il restera basé en Suède avec la responsabilité de la planification et de l'analyse financière, de l'audit, de la gestion du risque, de la comptabilité, du développement d'entreprise, de la fiscalité et de la trésorerie.



Son arrivée est prévue dans la courant du troisième trimestre. D'ici là, c'est Ben Kung, un cadre financier de longue date de Spotify, qui assurera la direction financière à titre intérimaire.



Paul Vogel, le précédent directeur financier du groupe, avait annoncé son départ de Spotify en décembre dernier, en raison de son opposition au programme de réductions de coûts mis en oeuvre par l'entreprise.



D'après les analystes, la nomination d'un nouveau directeur financier pourrait ouvrir la voie à une politique plus favorable aux actionnaires, par exemple via le lancement d'un plan de rachats d'actions.





