Spotify : le nombre d'utilisateurs augmente, les pertes aussi

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la musique en streaming a fait état ce jeudi d'une croissance de son nombre d'utilisateurs actifs, qui passe de 299 millions au deuxième trimestre 2020 à 320 millions au 3e trimestre (+7%). Le nombre d'utilisateurs 'Premium' augmente également, de 27% en l'espace d'une année, passant de 113 à 144 millions. Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,97 milliard de dollars, soit une progression de 14% par rapport au 3e trimestre 2019. En revanche, dans le même temps, le résultat opérationnel est passé de 54 millions de dollars au 3e trimestre 2019 à -40 millions au 3e trimestre 2020. Pour 2020, Spotify table sur un nombre d'utilisateurs actifs compris entre 340 et 345 millions, dont 150 à 154 millions de membres ' Premium '. Le CA annuel devrait se situer entre 2 et 2,2 milliards de dollars.

